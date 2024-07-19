e-ΕΦΚΑ: Η περαιτέρω ψηφιακή αναβάθμιση ήδη συντελείται

Απαντητική επιστολή στο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, με τίτλο: «Μακάβριο λάθος στον ΕΦΚΑ: Ζητούν από νεκρό να αποδείξει την αναπηρία του», δημοσιοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «ο e-ΕΦΚΑ πιστός στην προσπάθειά του να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον πολίτη, από το 2022 έχει ενεργοποιήσει την αποστολή sms τέσσερις μήνες, πριν από από τη λήξη της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ), προκειμένου να τους ειδοποιήσει να υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση παράτασης.

Από τον επόμενο μήνα (Αύγουστο), έχει ήδη προγραμματισθεί η ενεργοποίηση της διαδικασίας του απαραίτητου ελέγχου στη λίστα των ευάλωτων συμπολιτών μας και ατόμων με αναπηρία, που επίκειται η εξέτασή τους από την υγειονομική επιτροπή των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Άλλωστε, ο φορέας έχει ήδη ενεργοποιήσει την άμεση διακοπή της συνταξιοδοτικής παροχής, μετά την επέλευση του θανάτου.

Συνεπώς, αποτελεί μια γνώριμη διαδικασία που έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί και στις υγειονομικές επιτροπές.

Η περαιτέρω ψηφιακή αναβάθμιση του e-ΕΦΚΑ ήδη συντελείται με τα δύο έργα πυλώνες (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα & ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των πολιτών), που θα διασυνδέουν πλήρως τις υπηρεσίες του φορέα, θα ψηφιοποιούν πλήρως τις συναλλαγές πολιτών/εργοδοτών και θα παρέχουν ολοκληρωτική διαλειτουργικότητα με τις έτερες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο e-ΕΦΚΑ έχει διανύσει αξιοζήλευτη πορεία τα τελευταία πέντε χρόνια, με την εξυπηρέτηση και την αποτελεσματικότητά του να έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Ο φορέας διαθέτει 110 ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διάθεση των πολιτών, μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά περισσότερες από 230 εκατομμύρια συναλλαγές.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, με σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες, δίνει καθημερινή μάχη ενάντια σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και θέτει στις άμεσες προτεραιότητές της την εξάλειψη της άσκοπης ταλαιπωρίας, τον σταδιακό περιορισμό των μετακινήσεων από και προς τις τοπικές διευθύνσεις και την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω ηλεκτρονικών καναλιών.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας προς όφελος των ανάπηρων συμπολιτών μας, έχει δημιουργήσει τα "Ψηφιακά ΚΕΠΑ", ενώ προχωρά στον υπερδιπλασιασμό του αριθμού των γιατρών που υπηρετούν στο Ειδικό Σώμα Ιατρών των ΚΕΠΑ, καθώς και στην προσθήκη νέων ειδικοτήτων, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι αναμονές των πολιτών.

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών για τους πολίτες με αναπηρίες βρίσκεται πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-ΕΦΚΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.