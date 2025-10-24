Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Οκτωβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:42 και δύση ήλιου στις 18:35 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 53 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Σεβαστιανής.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. 

Ανατολή ήλιου: 07:42 - Δύση ήλιου: 18:35 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 53 λεπτά
Σελήνη 2.6 ημερών
 

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
