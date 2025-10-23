Το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως μέσα από την κατάθεση ενός 31χρονου επιχειρηματία. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να ήταν εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού και φίλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενός εκ των θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την κατάθεσή του, ο 31χρονος φάνηκε να πέφτει σε αντιφάσεις. Παρότι υποστήριξε πως δεν γνώριζε προσωπικά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - τον οποίο χαρακτήρισε «σκουπίδι» εξαιτίας των κατηγοριών που τον βάρυναν - από τα δεδομένα του κινητού του, προέκυψε ότι τον είχε αποθηκεύσει στις επαφές του ως «θειούλη». Παρά την αρνητική του στάση απέναντι στο θύμα, τόνισε ότι στήριζε οικονομικά και συναισθηματικά τον ανιψιό του.

«Τον θείο του δεν τον γνώριζα προσωπικά. Από τις περιγραφές όμως και επειδή ήξερα ότι πήγαινε με μικρά αγόρια και ήταν αυταρχικός, τον θεωρούσα σκουπίδι, διότι όλα αυτά είναι κόντρα στα δικά μου πιστεύω. Τον φίλο μου όμως (σ.σ. ανιψιό) ήξερα ότι τον βοηθούσε πολύ και οικονομικά»

Ο επιχειρηματίας δήλωσε πως δραστηριοποιείται στον χώρο των επιχειρήσεων και του real estate, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μεσσηνία.

Αναφερόμενος στους δύο κατηγορούμενους, Χ.Τ. και Ι.Μ., εξήγησε ότι ο πρώτος εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρούσε στο Κολωνάκι την περίοδο 2021–2022, ενώ ο δεύτερος ήταν παιδικός φίλος του Χ.Τ. και περιστασιακά τον αντικαθιστούσε στη δουλειά. Μέσω αυτών, όπως είπε, γνώρισε και τον ανιψιό του θύματος.

«Ο Χ.Τ. είχε γνωρίσει από μένα τον φίλο μου και τον θαύμαζε για τον τρόπο ζωής του, τα ακριβά αυτοκίνητα και τα πούρα. Τον Ι.Μ. είχα να τον δω τέσσερα χρόνια. Από τον Ιούλιο του 2025 ο Χ.Τ. εργάζεται ως πωλητής στο κατάστημα που διατηρώ στο κέντρο της Αθήνας».

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, ο επιχειρηματίας δέχθηκε τηλεφώνημα από τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος, σε κατάσταση σοκ, τον ενημέρωσε για τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη Βασίλη, αλλά και για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ίδιου.

Παρότι υπήρξαν αρχικά αντιφάσεις σχετικά με το ποιος ειδοποιήθηκε πρώτος, ο 31χρονος επιβεβαίωσε ότι προσπάθησε να παραμείνει εκτός της υπόθεσης, αρνούμενος να μεταφέρει τον ανιψιό στην Καλαμάτα.

«Το βράδυ της 5/10 ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Με κάλεσε ο φίλος μου από το τηλέφωνο της κοπέλας του στις 20:30. Ήταν τρομαγμένος, έκλαιγε και μου έλεγε σκότωσαν το θείο μου και τον Βασίλη τον επιστάτη, ήθελαν να σκοτώσουν κι εμένα. Η κλήση κράτησε περίπου ένα λεπτό. Προσπάθησα να ξανακαλέσω, αλλά δεν απαντούσαν. Μίλησα ξανά αργότερα με την κοπέλα του, την ώρα που εκείνος έδινε κατάθεση στην αστυνομία».

Ο επιχειρηματίας πρόσθεσε ότι συναντήθηκε με τον ανιψιό του θύματος λίγες ημέρες αργότερα: «Συναντηθήκαμε μία μέρα μετά την κηδεία, στις 10 Οκτωβρίου, στην Αθήνα. Ήρθαν σπίτι μου για φαγητό με την κοπέλα του. Εκεί χαιρετήθηκε και με τον Χ.Τ. στην επιχείρησή μου».

Η κατάθεση του ανιψιού

Ο ανιψιός, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, κατέθεσε ότι, αφού ξέφυγε από τα πυρά, έσπευσε στο εστιατόριο του κάμπινγκ και ζήτησε από την κοπέλα του να τηλεφωνήσει στον επιχειρηματία Γ.Μ. και στη μητέρα του.

«Το 100 το κάλεσε ο άνθρωπος του εστιατορίου… Η κοπέλα μου κάλεσε πρώτα τον Γ.Μ., επειδή είναι ο πιο κοντινός μου φίλος, για να τον ενημερώσει για το τι είχε συμβεί».

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι μίλησε ο ίδιος με τον ανιψιό, όχι με την κοπέλα του.

Ο ανιψιός περιέγραψε τον θείο του ως δύστροπο αλλά στοργικό απέναντί του:

«Ο θείος μου ήταν δύστροπος άνθρωπος, αλλά με αγαπούσε. Είχαμε καλή σχέση. Όταν μπήκε ο δράστης στη ρεσεψιόν, εκείνοι τον κορόιδεψαν περιπαικτικά μαζί με τον Βασίλη, πριν βγάλει το όπλο και τους πυροβολήσει».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, είπε:

«Μου έδειξαν τον δράστη στη ΓΑΔΑ ανάμεσα σε άλλα άτομα και αναγνώρισα αμέσως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του».

Στην πρώτη του κατάθεση, είχε αναφέρει και τα ρούχα που φορούσε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Επιβεβαίωσε επίσης ότι συνάντησε τον επιχειρηματία μία ημέρα μετά την κηδεία, στο σπίτι του στην Αθήνα, όπου χαιρέτησε και τον Χ.Τ. έξω από την επιχείρησή του.

Πηγή: skai.gr

