Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποσκοπούν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την προστασία των χρηστών των οδικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν ένας 53χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας ι.χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 68χρονης πεζής. Επίσης, συνελήφθη 55χρονος στη Σταυρούπολη, ο οποίος προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα υπό την επήρεια αλκοόλ και 29χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, συνελήφθη 22χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδηγώντας ι.χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και ένας 50χρονος στον Εύοσμο, οδηγώντας επίσης ι.χ υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών.

Έλεγχοι και παραβάσεις ΚΟΚ στα Διαβατά από την αστυνομία

Στη βεβαίωση 9 παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την ακινητοποίηση εννέα οχημάτων, από σύνολο 38 ελεγχόμενων ατόμων και 32 οχημάτων, προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο επιχείρησης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, στον οικισμό των Διαβατών.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, η επιχείρηση έγινε τις πρωινές ώρες χθες και σε αυτήν συμμετείχαν Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας, Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

