Σε 408 ανέρχονται οι επιχειρήσεις που καταγγέλθηκαν εφέτος για μη καταβολή του Δώρου Πάσχα σε 7.692 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, οι 190 από αυτές επέδειξαν συμμόρφωση, οπότε σε 1.498 εργαζόμενους καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα, συνολικού ποσού 459.827 ευρώ.

Σε 27 περιπτώσεις εργαζομένων, που προσέφυγαν στις οικείες Επιθεωρήσεις, υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες διαβιβάστηκαν στα Αστυνομικά Τμήματα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Περαιτέρω, επιβλήθηκαν πρόστιμα 28.600 ευρώ.

Σε 118 περιπτώσεις έχει οριστεί η διενέργεια εργατικής διαφοράς, ενώ 58 έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

