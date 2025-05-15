Ο Λευτέρης Λαλές είναι ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ που έσωσε το βρέφος στον Άλιμο και το πήρε στην αγκαλιά του για να το ηρεμήσει, με την εικόνα να έχει προκαλέσει συγκίνηση. Όπως λέει στον ΣΚΑΪ, και ο ίδιος είναι πατέρας ενός 4χρονου αγοριού και όταν είδε το μωρό σε τέτοια κατάσταση, να πλαντάζει από το κλάμα, το πήρε αμέσως στα χέρια του, χωρίς δεύτερη σκέψη.

Όπως περιγράφει για το περιστατικό: «Πήραμε κλήση από το κέντρο μας και μεταβήκαμε στο σημείο σε πολύ γρήγορο χρόνο. Σε 6 λεπτά ήμασταν εκεί. Δεν χάσαμε δευτερόλεπτο σε αυτό το σήμα. Ήταν μια κυρία εκεί που μας επέδειξε το κοριτσάκι να κάθεται στις καρέκλες, να κλαίει».

«Δεν έχασα χρόνο, το πήρα αγκαλιά να το ηρεμήσω. Ήταν μπλε από το κλάμα», περιγράφει.

Όπως επισημαίνει ο αστυνομικός, το μωρό υπολογίζεται πως ήταν αφημένο δίπλα στον κάδο απορριμμάτων για 1 με 1,5 ώρα. «Το παιδάκι ήταν στα χόρτα, γυρισμένο μπρούμυτα και έκλαιγε και το πήρε μια κυρία και το έβαλε στις καρέκλες», λέει.

Όπως τονίζει ο κ. Λαλές: «Υπηρετώ από το 2009 στο Σώμα. Δεν έχω ξαναβιώσει κάτι τέτοιο, ήταν πολύ δύσκολο και παρακαλώ το Θεό να μην μου ξανατύχει ποτέ».

«Είμαστε άνθρωποι απλοί, της διπλανής πόρτας, δεν είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, έχουμε συναισθήματα», τόνισε.

Κάποιες φορές… δεν έχουμε ούτε εμείς λόγια.

Ένα βρέφος δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.



Σήμερα, η στολή δεν έγραφε μόνο «Αστυνομία», αλλά και κάτι πολύ πιο σημαντικό.

Κάποιες στιγμές μας υπενθυμίζουν γιατί είμαστε εδώ.

Για το αυτονόητο. Για το ανθρώπινο. Για τη ζωή.



