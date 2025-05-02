Επίθεση από δύο αλλοδαπούς δέχτηκε διανομέας εστίασης χθες το βράδυ στις 12.00 στην περιοχή της πλατείας Δικαστηρίων στα Χανιά και συγκεκριμένα επί της οδού 8ης Δεκεμβρίου.

Οι δράστες παλαιστινιακης καταγωγής επιτέθηκαν στον διανομέα, ηλικίας 35 ετών, με τον έναν εξ αυτών να προσπάθησε να τον χτυπήσει με τσεκούρι που έφερε μαζί του κατά την επίθεση.

Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει, ενημέρωσε την αστυνομία, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν οι δράστες από την ομάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι είναι γνωστοί των αρχών για τη δράση τους και να συλληφθούν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στους δράστες, ηλικίας 30 και 33 ετών, το τσεκούρι, 3 χαρτοκόπτες και 3 κατσαβίδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

