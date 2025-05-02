Σε συζήτηση Επιτροπής στο βρετανικό κοινοβούλιο, ο Συντηρητικός βουλευτής Αλμπέρτο Κόστα πρότεινε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα με την μορφή ενός δανεισμού αορίστου χρόνου.

«Αυτή η πρόταση δεν αφορά την εκκένωση του Βρετανικού Μουσείου. Αφορά την αποκατάσταση ενός συνόλου μοναδικά σημαντικών αντικειμένων στο αρχικό τους πλαίσιο», είπε.

Ως αντάλλαγμα θα μπορούσε να προσφερθεί η έκθεση σημαντικών αρχαιολογικών θησαυρών της Ελλάδας σε βρετανικά μουσεία.

Ο ίδιος βουλευτής δήλωσε μάλιστα στην εφημερίδα The Telegraph ότι μια συμφωνία θα μπορούσε «να έρθει πιο κοντά», εάν η Ελλάδα συμφωνήσει να άρει το τέλος εισόδου στο Μουσείο της Ακρόπολης για τους Βρετανούς επισκέπτες.

Ωστόσο, στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση για το ζήτημα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, σερ Κρις Μπράιαντ, ανέφερε ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να προσφέρει η Βρετανία στην Ελλάδα είναι μια «προσωρινή» συμφωνία.

Ο Μπράιαντ ξεκαθάρισε ότι «η νομική προστασία των αντικειμένων βάσει της βρετανικής νομοθεσίας, αποκλείει οποιαδήποτε ιδέα για συμφωνία μόνιμης επιστροφής».

Πηγή: skai.gr

