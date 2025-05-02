Στον ανακριτή Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα Παρασκευή μεσημέρι ο 59χρονος ομογενής από τη Γεωργία ο οποίος συνελήφθη, καθώς φωτογράφιζε, βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν πληροφορίες για φορτοεκφορτώσεις στρατιωτικού υλικού.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο στόχαστρο των Αρχών έχουν μπει νέα θέματα εξαιρετικά σοβαρά: σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει συγγενικό πρόσωπο του 59χρονου, το οποίο υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το δεύτερο σημείο είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ροή χρηματοδότησης, δηλαδή η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι έπαιρνε κάποια ποσά μέσα από μια πλατφόρμα διεθνών συναλλαγών σε τακτική βάση το τελευταίο εξάμηνο.

Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν πως την τελευταία φορά που ο 59χρονος κίνησε υποψίες ήταν όταν εμφανίστηκε στον Έβρο ως ελαιοχρωματιστής και μέλος συνεργείου σε εργασίες για τον φράχτη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Όταν λοιπόν οι Αρχές τού έκαναν έλεγχο, καθώς στο εν λόγω έργο πηγαίνουν μόνο πιστοποιημένοι εργάτες, διαπιστώθηκε ότι το όνομά του δεν βρισκόταν στη λίστα.

Στην απολογία του στην αστυνομία φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι λειτουργούσε για λογαριασμό της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Στο μεταξύ, στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και ο συνεργός του ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Λιθουανία. Είναι επίσης γεωργιανής καταγωγής, και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο το οποίο δραστηριοποιείται στο οργανωμένο έγκλημα και συγκεκριμένα σε υποθέσεις ναρκωτικών και ληστειών.

Φέρεται να είχε προσεγγίσει τον 59χρονο ομογενή για να ενταχθεί σε ένα μυστικό δίκτυο συλλογής πληροφοριών των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Δεν αποκλείεται το σενάριο δολιοφθοράς από ρωσικές υπηρεσίες

Στο μεταξύ, οι Αρχές που εξετάζουν λεπτομερώς το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους δεν αποκλείουν το σενάριο της δολιοφθοράς από ρωσικές υπηρεσίες αφού ο στρατολόγος του, ο Ελληνογεωργιανός που συνελήφθη στη Λιθουανία, είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης και στρατολογημένος από τη «GRU» τις στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας με σκοπό ακριβώς τη στρατολόγηση τρίτων ατόμων για την κατασκοπεία στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τα μέλη της GRU και οι πράκτορες που στρατολογεί, επιχειρούν στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη μονάδα εντός της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών η 29155, επικεντρώνεται στην παρακολούθηση, τη δολιοφθορά και αποστολές δολοφονίας.

Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία Πληροφοριών (GRU) αποτελεί έναν από τους συνολικά τρεις βασικούς πυλώνες του συστήματος κατασκοπείας της Μόσχας. Οι άλλες δύο είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) και η Διεθνής υπηρεσία Πληροφοριών (SVR). Και οι τρεις διατήρησαν τον πυρήνα των ικανοτήτων της KGB και αύξησαν την τρομερή φήμη τους με πράκτορες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα τους στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εδώ και χρόνια όπως εκτιμούν οι δυτικές υπηρεσίες, η GRU, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο κατασκόπων που ζουν με πλαστές ταυτότητες και ενεργοποιούνται όταν λάβουν τις εντολές τους.

Η ερευνητική ομάδα Dossier Center που χρηματοδοτείται από τον εξόριστο επικριτή του Πούτιν, Μιχαλήλ Χοντορκόφκι, αποκαλύπτει πως η GRU έχει λάβει εντολές για να συντάξει λίστα με τους εχθρούς του Κρεμλίνου. Για να φέρει εις πέρας την αποστολή, συνεργάζεται ακόμη και με μέλη εγκληματικών ομάδων και ποινικούς, ώστε σε περίπτωση αποκάλυψης τους να μην υπάρχει άμεσος συσχετισμός με την Ρωσική Υπηρεσία.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει πολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που θα μπορούσαν να πέσουν θύματα εχθρικών ενεργειών. Μία βασική τακτική δολιοφθοράς είναι οι κυβερνοεπιθέσεις, με συγκεκριμένο παρακλάδι της ρωσικής υπηρεσίας να αναλαμβάνει τέτοιες αποστολές.

Η ομάδα APT28, γνωστή και ως «φανταχτερή αρκούδα» έχει συνδεθεί με δεκάδες υψηλού προφίλ κυβερνοεπιθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα τους οι αμερικανικές εκλογές του 2016, βοηθώντας την εκστρατεία του Τραμπ διαρρέοντας τα email του Δημοκρατικού κόμματος. Τον περασμένο Σεπτέμβριο πολλές διεθνείς υπηρεσίες Πληροφοριών προειδοποιούσαν για νέες επιχειρήσεις της «φανταχτερής αρκούδας» εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.

Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ολοένα και κλιμακώνουν την εκστρατεία σαμποτάζ κατά της Δύσης. Πρόσφατη Έκθεση του Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών αναφέρει πως τα τελευταία χρόνια έχει υπάρχει τριπλασιασμός των υβριδικών ρωσικών επιθέσεων, στις οποίες οι δυτικές χώρες δεν έχουν αναπτύξει αποτελεσματική στρατηγική για να αποτρέψουν.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του 59χρονου

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του 59χρονου ομογενή έπαιξε η σύλληψη στη Λιθουανία του επίσης Ελληνογεωργιανού ο οποίος στρατολόγησε τον 59χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελληνογεωργιανός που στρατολόγησε τον 59χρονο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ναρκωτικά, δολοφονίες και ήταν μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Είχε παραμείνει στην Ελλάδα για ορισμένο χρονικό διάστημα διαμένοντας στη Θεσσαλονίκη και είχε κινήσει τις υποψίες των ελληνικών αρχών ως ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες. Όταν επέστρεψε στη Λιθουανία, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις λιθουανικές για τον ύποπτο. Έπειτα από στενή παρακολούθηση οι λιθουανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Ελληνογεωργιανού για απόπειρα δολοφονίας ενός σημαντικού προσώπου.

Κατά την ανάκρισή του ο συλληφθείς αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνία με έναν 59χρονο στην Αλεξανδρούπολη ο οποίος τον εφοδιάζει με κατασκοπευτικό υλικό. Μάλιστα, κατά την έρευνα των Αρχών προκύπτει ότι ο Ελληνογεωργιανός είχε δώσει μεταξύ άλλων στον 59χρονο αναλυτικές οδηγίες για να περνάει απαρατήρητος όταν φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε στις στρατιωτικές εθνικές και Νατοϊκές βάσεις της Αλεξανδρούπολης. Τον είχε συμβουλεύσει μάλιστα να ντύνεται με αθλητική περιβολή, να κρατάει ένα μπαστούνι για να ανεβαίνει τους λόφους δήθεν ότι κάνει πεζοπορία.

Αμέσως μετά την πληροφορία, σε κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την ΕΛ.ΑΣ συνελήφθη ο 59χρονος ο οποίος εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής. Οι υποψίες της ΕΛ.ΑΣ και της ΕΥΠ μάλιστα επιβεβαιώθηκαν όταν ο 59χρονος ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα εργαζόταν στην κατασκευή του τοίχους του Έβρου της Κορνοφωλιάς χωρίς ωστόσο το όνομά του να είναι στη λίστα με των εργατών.

Εντύπωση πάντως προκαλεί στις Αρχές το γεγονός ότι τα βιντεάκια που έστελνε ο 59χρονος στη Λιθουανία είναι ερασιτεχνικά.

Πηγή: skai.gr

