ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι ακόμη δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους ακόμη δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων.

Σε βάρος τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται καθώς συνολικά σήμερα απολογούνται 6 άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι χτες αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, και άλλοι 7 κατηγορούμενοι. Σε κάποιους εξ' αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων, ενώ τελευταίος θα απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

