Κρήτη: Στον εισαγγελέα σήμερα οι 18 συλληφθέντες για ναρκωτικά, όπλα και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Οι έρευνες των Αρχών εστίασαν κατά κύριο λόγο σε τρεις οικογένειες, στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, ενώ στην ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα.

Χτες, Πέμπτη, έγιναν πάνω από 20 κατ' οίκον έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί, περισσότερα από πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαΐνης, περίπου 34.000 ευρώ, εννέα όπλα φυσίγγια και άλλα πειστήρια.

Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους, για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο.



Πηγή: skai.gr

