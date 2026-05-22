Γιατί αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος - Το σκεπτικό

Το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ανέλυσε στον ΣΚΑΪ η δημοσιογράφος Άννα Κανδύλη.

Όπως ανέφερε, ο βασικός λόγος που αποφυλακίστηκε ο «Λάμπρος», όπως είναι το ψευδώνυμό του, είναι πως είχε εκτίσει την ποινή του, με βάση τον νόμο που ισχύει πριν από το 2021 και που αναφέρει πως από τα 16 χρόνια μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτημα υφ' όρον απόλυσης. Ο Γιωτόπουλος το είχε καταθέσει από το 2018.

Επίσης, ο νόμος προβλέπει πως και στα 19 χρόνια πραγματικής έκτισης ποινής μπορεί κάποιος να πάρει υφ' όρον απόλυση.

Συνολικά, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε εκτίσει 23 πραγματικά χρόνια και 42 μεταπλασματικά καθώς είχε μεταπτυχιακό, διδακτορικό αλλά και λόγω ηλικίας. Οπότε, η αποφυλάκισή του ήταν αναμενόμενη.

Το μεγαλύτερο διάστημα που θα μπορούσε να μείνει στη φυλακή είναι μέχρι το 2027, δηλαδή στα 25 χρόνια, καθώς στην Ελλάδα και πολλές δυτικές χώρες τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Επίσης, υπέρ του ήταν και η καλή διαγωγή που έδειξε, καθώς δεν είχε διαπράξει κανένα αδίκημα στη φυλακή ενώ από το 2022 έπαιρνε άδειες και δεν είχε παραβιάσει ποτέ τους όρους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Κανδύλη, η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος λίγους μήνες πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι επειδή οι Αρχές μπορούσαν να του επιβάλλουν περιοριστικούς όρους, όπως και έγινε. Εάν είχε συμπληρώσει τα 25 χρόνια, τότε δεν θα μπορούσαν να του επιβληθούν και θα ήταν ελεύθερος χωρίς περιορισμούς.

Σημειώνεται πως στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της μη απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρωνα.

Από τα μέλη της 17 Νοέμβρη, στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Χριστόδουλος και Σάββας Ξηρός, οι οποίο επίσης αναμένεται να αποφυλακιστούν το επόμενο διάστημα.



