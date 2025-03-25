Σε κλίμα συγκίνησης έγινε η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη, για τα 204 χρόνια από την εθνική Παλιγγενεσία του 1821.

Οι εύζωνες της προεδρικής φρουράς ύψωσαν τη γαλανόλευκη στον ιστό ενώ η μπάντα του Λιμενικού Σώματος ανέκρουσε τον εθνικό ύμνο.

Δείτε φωτογραφίες από την έπαρση της ελληνική σημαίας για την 25η Μαρτίου:

Πηγή: skai.gr

