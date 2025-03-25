Βόλος: Επιχειρηματίας απείλησε να ανατινάξει με χειροβομβίδα την πρώην σύζυγο και το παιδί του

Ένα ακραίο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Βόλο, με δράστη έναν 37χρονο ο οποίος μπήκε στο αυτοκίνητο της πρώην συζύγου και τη διέταξε να οδηγήσει προς το σπίτι των γονιών του για να αποκαλύψει στην οικογένειά του, πως παίρνουν διαζύγιο γιατί εκείνη έχει εξωσυζυγική σχέση. “Εχω πάνω μου χειροβομβίδα” της είπε, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και το 2 χρονών παιδί τους.

Σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας, ο δράστης την κάλεσε στο τηλέφωνο και της ζήτησε να περάσει από το συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρεί στην περιοχή της Νεάπολης, προκειμένου να του δώσει κάποια χρήματα που του όφειλε.

Μόλις η γυναίκα μπήκε στον χώρο της επιχείρησης μαζί με το παιδί τους, ο πρώην σύζυγός της, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, γέλασε ειρωνικά και είπε: «Την πάτησες. Σε τρία δευτερόλεπτα από τώρα θα σκάσει η χειροβομβίδα που έχω, σε περίπτωση που δεν τα πεις όλα στους γονείς μου, ότι χωρίσαμε εξαιτίας σου επειδή είχες εξωσυζυγική σχέση. Θα ανατιναχτούμε και θα τελειώσουμε

Η πρώην σύζυγός του προσπάθησε να τον λογικέψει χωρίς καμία επιτυχία, νιώθοντας συνεχώς τον φόβο και την απειλή να μεγαλώνει.

Ο 37χρονος τη διέταξε να μπει στο αυτοκίνητό της και να οδηγήσει προς τα Λεχώνια όπου ζουν οι γονείς του, προκειμένου «να τους πει ότι έχει γκόμενο».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο δράστης φώναζε: «θα πεθάνουμε όλοι σήμερα», έλεγε και κατηγορούσε τους γονείς του, γιατί στη διαμάχη για το διαζύγιο υποστήριζαν την πρώην σύζυγό του αντί για τον ίδιο τους τον γιο.

Το παιδί έκλαιγε και του φώναζε να σκάσει - Οι διάλογοι

«Φτάσαμε σε ένα ψιλικατζίδικο πριν τα Λεχώνια και με σταμάτησε. Μου πήρε το κινητό και άρχισε να στέλνει μηνύματα σε έναν φίλο του. Το παιδί όλη την ώρα έκλαιγε. Αυτός φώναζε και χτυπούσε το χέρι του πάνω στο ταμπλό και ούρλιαζε. Ζητούσε από το παιδί να σκάσει , ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο η παθούσα.

-Δράστης: «να αφήσουμε το παιδί σε μία παραλία εδώ κοντά να ζήσει μόνο του γιατί εμείς θα πεθάνουμε. Είμαι τελειωμένος. Το μόνο που μένει είναι να σκοτωθούμε και να πεθάνουμε»

-Παθούσα: «Να πάμε σε παρακαλώ το παιδί στην μάνα μου, εμείς ας πεθάνουμε»

-Δράστης: «Όχι, θα πεθάνουμε οικογενειακώς. Γύρνα (σ.σ. το αυτοκίνητο) προς την παραλία στα Πλατανίδια και μπες στο στενό».

Η γυναίκα έπραξε όπως την διέταξε ο πρώην σύζυγός της. Το στενό δρομάκι στο οποίο μπήκαν, τους οδήγησε σε μία ερημική παραλία. Εκεί, ο 37χρονος έβαλε το χέρι στην τσάντα του κοιτώντας παράλληλα έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε, φοβούμενη μην τυχόν βγάλει από την τσάντα του την χειροβομβίδα.

Η παθούσα, βρήκε ευκαιρία να πάρει το παιδί στην αγκαλιά της από τα πίσω καθίσματα, καθώς όλη αυτή την ώρα δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει και να ουρλιάζει.

Ξαφνικά, ο 37χρονος γυρνάει προς το μέρος της πρώην συζύγου του, άρχισε να γελάει και είπε: «Θα σκότωνα εγώ το παιδί;».

Ο 37χρονος πήρε το τιμόνι του αυτοκινήτου και οδήγησε γυναίκα και παιδί οικογένεια έξω από ένα άγνωστο σπίτι στα Πλατανίδια, αφήνοντας εκεί την πρώην σύζυγό του και το 2 χρονών παιδί τους.

Η παθούσα, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι περίμενε στην ερημιά για περίπου 2,5 ώρες πριν αποφασίσει να πάρει ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι της. Το πρωί της επόμενης ημέρας, η γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαγνησίας και κατήγγειλε το περιστατικό.

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης στο δικαστήριο

Ο 37χρονος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως όλα όσα κατέθεσε η πρώην σύζυγός του είναι ψέματα.

«Ήρθε το Σάββατο στο μαγαζί μου γιατί εγώ την κάλεσα και μιλήσαμε καλά. Συνήθως το τελευταίο διάστημα έρχεται με τσαμπουκά για να με προκαλέσει και να βρω τον μπελά μου. Της ζήτησα να με πάει στα Λεχώνια γιατί εγώ δεν έχω αυτοκίνητο. Της έχω ζητήσει να πει στην οικογένειά μου τον πραγματικό λόγο για τον οποίο χωρίσαμε και να παραδεχθεί ότι αυτή φταίει. Δεν απείλησα, δεν φώναξα, δεν μάλωσα».

Ο Εισαγγελέας την Έδρας υπενθύμισε στον 37χρονο πως υπάρχει ακόμα μία υπόθεση στην οποία βρίσκεται κατηγορούμενος και για εκείνη εκκρεμεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης γεγονός που δεν τον βοηθά ως προς την αξιοπιστία του.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε τον 37χρονο ένοχο για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας ενώπιον ανηλίκου και της ενδοοικογενειακής απειλής ενώπιον ανηλίκου, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 4 ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

