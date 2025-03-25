Στον Αντιεισαγγγελέα Εφετών Λάρισας κ. Λάμπρο Τσόγκα ανατίθεται με παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Αδειλίνη η εποπτεία της υπόθεσης των Τεμπών.

Στην παραγγελία που απεστάλη στις 18 Μαρτίου, η κ. Αδειλίνη επισημαίνει την ανάγκη συνεχούς και αδιάλειπτης εποπτείας στην υπόθεση των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην παραγγελία επισημαίνεται ότι «σε συνδυασμό με την επί μακρόν δικαιολογημένη απουσία της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας κ. Σοφίας Αποστολάκη» (σ.σ. μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, η υπόθεση του θανάτου του οποίου απασχόλησε και απασχολεί όλη την Ελλάδα), αναθέτει την εποπτεία της υπόθεσης των Τεμπών στον κ. Λάμπρο Τσόγκα ως τον αρχαιότερο αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

