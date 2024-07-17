1912 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΙ Η ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

Ανακηρύσσεται η «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας» και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του Ελληνικού Στόλου θα αποβιβαστεί στη νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.

1936 ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, που θα διαρκέσει έως το 1939.

1945 Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΟΤΣΝΤΑΜ

Αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής, με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίνστον Τσόρτσιλ, που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας.

2015 ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑ

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος.

Πηγή: skai.gr

