Σαν σήμερα: 17 Ιουλίου 1912 - Η Ικαρία επαναστατεί κατά των Τούρκων - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η Ικαρία, μετά την επικράτηση της Επανάστασης και το διώξιμο των Τούρκων, έμεινε μόνη και λειτούργησε σαν «ανεξάρτητο κράτος», με το όνομα «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας»

  • 1912 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΙ Η ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

Ανακηρύσσεται η «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας» και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του Ελληνικού Στόλου θα αποβιβαστεί στη νήσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.

  • 1936 ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ

Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου, αρχίζει ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος, που θα διαρκέσει έως το 1939.

  • 1945 Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΟΤΣΝΤΑΜ

Αρχίζει στο Πότσνταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής, με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίνστον Τσόρτσιλ, που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας.

  • 2015 ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑ

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται οι Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος.

