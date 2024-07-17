Λογαριασμός
Κικίλιας: «Στη δύσκολη μάχη αυτής της αντιπυρικής περιόδου, 833.722 πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδά τους»

«Προσφέρθηκε τεράστια βοήθεια στο πεδίο της πρόληψης, προστατεύοντας ζωές και περιουσίες»

Κικίλιας: «Στη δύσκολη μάχη της αντιπυρικής περιόδου, 833.722 πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδά τους»

Δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό οικοπέδων:

«Στη δύσκολη μάχη αυτής της αντιπυρικής περιόδου, 833.722 πολίτες με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, καθάρισαν τα οικόπεδά τους, προσφέροντας τεράστια βοήθεια στο πεδίο της πρόληψης, προστατεύοντας ζωές και περιουσίες» τόνισε ο υπουργός.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους, στην καθεμία και στον καθένα χωριστά» πρόσθεσε. 

