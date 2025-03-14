Οπτικοακουστική πειρατεία: Σε εξέλιξη η δίκη στην Ελλάδα - 17 κατηγορούμενοι με πελατολόγιο 13.000 άτομα

Του Βασίλη Κουφόπουλου

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, άρχισε στις 12 Μαρτίου η μεγαλύτερη δίκη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα με αντικείμενο την οπτικοακουστική πειρατεία με συνολικά 17 κατηγορουμένους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Από το προανακριτικό έργο, είχε προκύψει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα τελευταία 8 χρόνια, διοχέτευαν στην αγορά αποκωδικοποιητές παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικών καναλιών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, παράνομο λογισμικό, καθώς και ειδικούς αποκωδικοποιητές. Την έρευνα είχε αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, και όπως προέκυψε από τα στοιχεία τα μέλη της οργάνωσης έχοντας συγκροτήσει το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην Ελλάδα με 13.000 άτομα, από τους οποίους κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ προκαλώντας ταυτόχρονα οικονομική ζημία στις δικαιούχες εταιρείες, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Το νέο νομικό καθεστώς που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οπτικοακουστικής πειρατείας είναι πολύ πιο αυστηρό. Προβλέπει:

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον τελικό χρήστη πειρατικής συνδρομής, σε όσους προβάλλουν δημόσια, παράνομα, προστατευόμενο περιεχόμενο, με ή χωρίς εμπορικό όφελος (πειρατικοί διακινητές, καφέ & μπαρ με πειρατικές συνδρομές) και σε όσους διαφημίζουν πειρατικές υπηρεσίες ή διαφημίζονται σε αυτές.



Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται είναι 750 ευρώ για τον τελικό χρήστη, 1.500 ευρώ για τους πειρατικούς διακινητές και 5.000 ευρώ για καφέ, μπαρ, κλπ. και για όσους διαφημίζουν πειρατικές υπηρεσίες ή διαφημίζονται σε αυτές. Σε περίπτωση υποτροπής τα διοικητικά πρόστιμα διπλασιάζονται (1.500, 3.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα).



Dynamic blocking (διαδικασία fast track διακοπής πρόσβασης σε προστατευόμενο περιεχόμενο εντός 30 λεπτών) και για ταινίες και σειρές, εκτός από το αθλητικό περιεχόμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.