Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε έξω από κέντρο διασκέδασης, στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, με πέντε άτομα να καταλήγουν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό άγνωστες συνθήκες δύο ομάδες ατόμων ξεκίνησαν να λογομαχούν. Ο καυγάς δεν άργησε να πάρει διαστάσεις με τα άτομα να ανταλλάσσουν κλωτσιές και μπουνιές.

Οι τέσσερις νεαροί πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο ένας από τους τραυματίες εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές ατόμων στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

