Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αττική - Ποιες άλλες περιοχές είναι σε συναγερμό

Ακραίος είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο, Παρασκευή, σε Αττική, Κύθηρα, Κορινθία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Λακωνίας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός (κατηγορίας 4) και υψηλός κίνδυνος (κατηγορίας 3) είναι στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας καθώς και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής.

Δείτε τον χάρτη:

Σημειώνεται πως το πρωί συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους με ριπές που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Αύριο, Παρασκευή, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

