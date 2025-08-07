Σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μεσσήνη το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις γύρω περιοχές.

Το επίκεντρο της δόνησης καταγράφηκε στα 11 χλμ. βορειοδυτικά της Μεσσήνης και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 23 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό υπηρεσίας της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Μεσσηνίας, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό.

Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς χαρακτήρισε τη δόνηση ασθενή.

Σημείωσε ωστόσο ότι επειδή στην περιοχή όπου εντοπίζεται το επίκεντρο, κοντά στο χωριό Ανδρούσα, υπάρχουν παλιά σπίτια, θα ήταν καλό να γίνει ένας έλεγχος.

Ο κ. Γκανάς τόνισε ότι αργότερα το απόγευμα ή αύριο θα γνωρίζουν οι επιστήμονες αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, καθώς όπως εξήγησε, ακόμα δεν έχουν καταγραφεί μετασεισμοί.

Πηγή: skai.gr

