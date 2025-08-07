Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει ξερόχορτα, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιούργησαν σοβαρές ανησυχίες, λόγω της ταχύτητας εξάπλωσης του μετώπου.

Αυτή την ώρα η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο και οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η κινητοποίηση ήταν άμεση και πως «πρόκειται για μία φωτιά η οποία εξερράγη μέσα σε περιοχή που είχε καεί τον Αύγουστο του 2023. Μια περιοχή που έχει ξερόχορτα, καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάψει. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι μας προκαλούν προβληματισμό. Αυτός ήταν ο λόγος που ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις».

Ο κ. Ντασιώτης διευκρίνισε ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ σε σχετικά μεγάλη απόσταση βρίσκεται και το δάσος του Ελικώνα, το οποίο, προς το παρόν, δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

«Παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα και με πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες, εναέριες και με μηχανήματα που έχουμε διαθέσει, για να αποτρέψουμε κάθε τι που θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Σημειώνεται πως στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Παράλληλα, οι κάτοικοι έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025

Πηγή: skai.gr

