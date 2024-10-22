Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λεσινίου του δήμου Οινιάδων στην Αιτωλοακαρνανία.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσινίου του δήμου Οινιάδων #Αιτωλοακαρνανία.

Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 22, 2024

Πηγή: skai.gr

