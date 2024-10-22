Λογαριασμός
Φωτιά στο Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λεσινίου του δήμου Οινιάδων στην Αιτωλοακαρνανία.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

