Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Λεσινίου του δήμου Οινιάδων στην Αιτωλοακαρνανία.
Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεσινίου του δήμου Οινιάδων #Αιτωλοακαρνανία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 22, 2024
