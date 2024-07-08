Με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα (8/7).

Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις μόνο στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι ελαφρά αυξημένες, κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν τα νότια τμήματά του όπου οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Καιρός: Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και τις θερμές ώρες της ημέρας 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι ελαφρά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Μακεδονία και Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στο Ιόνιο από 24 έως 34 και στα ηπειρωτικά από 21 έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

