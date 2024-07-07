Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης εκατοντάδων μεταναστών νότια της Γαύδου με τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για μεταφορά τους στη Γαύδο. Με νεότερη επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτή την ώρα πλέει προς το σκάφος των μεταναστών το επιβατικό πλοίο Δασκαλογιάννης με σκοπό να επιβιβάσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκάφος και ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112.

Στη συνέχεια θα αποφασισθεί που θα αποβιβαστούν για να εξελιχθεί η επιχείρηση διάσωσης, καταμέτρησης και παροχής βοήθειας.

Πρόκειται για πάνω από 220 μετανάστες οι οποίοι το πιο πιθανό είναι να μεταφερθούν στον νομό Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.