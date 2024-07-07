Προθεσμία έως τη Δευτέρα για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου οι 14 συλληφθέντες για τα αιματηρά γεγονότα του Λαγανά, κατά την διάρκεια της προσαγωγής τους, το απόγευμα του Σαββάτου.

Στη δικογραφία εκτός από τις μαρτυρίες, υπάρχουν το μαχαίρι με το οποίο φέρονται να έχουν τραυματιστεί 4 άτομα, και μεγάλος αριθμός από κινητά τηλέφωνα.

Ο Εισαγγελέας τούς απήγγειλε κατηγορίες για βαριές κακουργηματικές πράξεις, και οι 14 παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την απολογία του στον Ανακριτή και την απόφαση του πρώτου για τυχόν προφυλάκιση τους.

Πηγή: skai.gr

