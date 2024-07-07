Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζάκυνθος: Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι 14 κατηγορούμενοι για τα αιματηρά επεισόδια στον Λαγανά

Ο Εισαγγελέας τούς απήγγειλε κατηγορίες για βαριές κακουργηματικές πράξεις, και οι 14 παραμένουν κρατούμενοι

Ζάκυνθος: Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι 14 κατηγορούμενοι για τα αιματηρά επεισόδια στον Λαγανά

Προθεσμία έως τη Δευτέρα για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου οι 14 συλληφθέντες για τα αιματηρά γεγονότα του Λαγανά, κατά την διάρκεια της προσαγωγής τους, το απόγευμα του Σαββάτου.

Στη δικογραφία εκτός από τις μαρτυρίες, υπάρχουν το μαχαίρι με το οποίο φέρονται να έχουν τραυματιστεί 4 άτομα, και μεγάλος αριθμός από κινητά τηλέφωνα.

Ο Εισαγγελέας τούς απήγγειλε κατηγορίες για βαριές κακουργηματικές πράξεις, και οι 14 παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την απολογία του στον Ανακριτή και την απόφαση του πρώτου για τυχόν προφυλάκιση τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζάκυνθος επεισόδια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark