Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζάκυνθος: Πυρκαγιά στον χώρο διαχείρισης απορριμμάτων του Λίβα - Μήνυμα 112 λόγω πυκνών καπνών

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου έχουν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά μέσα στο κύτταρο

Φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στον χώρο διαχείρισης απορριμμάτων του Λίβα, στη Ζάκυνθο.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου έχουν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά μέσα στο κύτταρο.

Προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Ζακύνθου ήρθε πριν λίγο από το 112, το οποίο ενημέρωσε τους κατοίκους της Ζακύνθου ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε ΧΥΤΑ στην περιοχή της Ζακύνθου. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ζάκυνθος 112
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark