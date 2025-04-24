Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στον χώρο διαχείρισης απορριμμάτων του Λίβα, στη Ζάκυνθο.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου έχουν θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά μέσα στο κύτταρο.

Προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Ζακύνθου ήρθε πριν λίγο από το 112, το οποίο ενημέρωσε τους κατοίκους της Ζακύνθου ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε ΧΥΤΑ στην περιοχή της Ζακύνθου. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Πηγή: skai.gr

