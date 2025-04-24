Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη γενοκτονία Αρμενίων

Πορεία πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης (24/4) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέλη της Αρμενικής Κοινότητας της πόλης.

Η πορεία γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 110 χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Αρμένιοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν πορεία με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης καθώς σαν σήμερα, πριν από 110 χρόνια, ξεκίνησε η γενοκτονία του αρμενικού λαού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Ο αριθμός των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1,5 εκατ.

Η πορεία αναμένεται να καταλήξει έξω από το τουρκικό προξενείο, στην οδό Αγίου Δημητρίου.

