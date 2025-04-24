Απίστευτες εικόνες προκάλεσε στην περιοχή της Μεσαράς, η σφοδρή χαλαζόπτωση, που έπληξε την περιοχή, προκαλώντας - μεταξύ άλλων - ακινητοποίηση δεκάδων οχημάτων μέσα σε τούνελ, καθώς οι οδηγοί επιχείρησαν, με αυτό τον τρόπο, να προστατευτούν από το έντονο καιρικό φαινόμενο.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που έστειλε η αναγνώστρια του Cretalive κ. Ελένη Δασκαλάκη, το χαλάζι έπεφτε με ιδιαίτερη ένταση, σκεπάζοντας δρόμους και χωράφια, ενώ η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά. Ορισμένοι οδηγοί, αιφνιδιασμένοι από την ένταση του φαινομένου, επέλεξαν να μείνουν σε τούνελ του δρόμου Ηράκλειο - Μεσαρά για να αποφύγουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Την ίδια ώρα, η εικόνα στον εθνικό δρόμο Ηρακλείου - Μεσαράς θύμιζε περισσότερο βαρυχειμωνιά παρά τέλος Απριλίου, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο:

