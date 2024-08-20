Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 20 Αυγούστου

Δείτε ποιους Αγίους τιμάει η Εκκλησία και ποιοι έχουν την ονομαστική εορτή τους

Εορτολόγιο

Τρίτη, 20 Αυγούστου, σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

  • Σαμουήλ προφήτου
  • Αγίου Θεοχάρη του Νεαπολίτου (Καππαδόκου)
  • Των εν Βιζύη (Θράκης) 37 οσίων Μαρτύρων
  • Σεβήρου και Μέμνωνος, Λουκίου του βουλευτού, Ηλιοδώρου και Δοσά
  • Φωτεινής, Ευδαίμονος, Ρηγίνου, Ορέστου και Φιλονίδου πρεσβυτέρου
  • Οσίου Αβραμίου του Ρώσου
