Τρίτη, 20 Αυγούστου, σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:
- Σαμουήλ προφήτου
- Αγίου Θεοχάρη του Νεαπολίτου (Καππαδόκου)
- Των εν Βιζύη (Θράκης) 37 οσίων Μαρτύρων
- Σεβήρου και Μέμνωνος, Λουκίου του βουλευτού, Ηλιοδώρου και Δοσά
- Φωτεινής, Ευδαίμονος, Ρηγίνου, Ορέστου και Φιλονίδου πρεσβυτέρου
- Οσίου Αβραμίου του Ρώσου
Πηγή: skai.gr
