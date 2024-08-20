Τρίτη, 20 Αυγούστου, σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Σαμουήλ προφήτου

Αγίου Θεοχάρη του Νεαπολίτου (Καππαδόκου)

Των εν Βιζύη (Θράκης) 37 οσίων Μαρτύρων

Σεβήρου και Μέμνωνος, Λουκίου του βουλευτού, Ηλιοδώρου και Δοσά

Φωτεινής, Ευδαίμονος, Ρηγίνου, Ορέστου και Φιλονίδου πρεσβυτέρου

Οσίου Αβραμίου του Ρώσου

