Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν μια ομάδα περίπου 20 ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, που ήταν σταθμευμένη στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Μεταξά.

Στην συνέχεια, αστυνομικοί της ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΠΚΕ, που αναζητούσαν τους δράστες της επίθεσης στους δρόμους γύρω από τα Εξάρχεια, δέχθηκαν επιθέσεις με πέτρες και μπουκάλια από αγνώστους.

Συγκεκριμένα οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις οδούς Κωλέττη, Μπενάκη, Μεσολογγίου και Τζαβέλα.

Κατά τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 21 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 9 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

