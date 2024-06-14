Ώρες φόβου και αγωνίας έζησε χθες το βραδάκι, περίπου στις 20.00, ένα ζευγάρι στον Ωρωπό.

Πέντε κουκουλοφόροι με μαύρα ρούχα και όπλα στα χέρια, έσπασαν τη τζαμαρία μονοκατοικίας κοντά στην παραλία, εισέβαλαν στο σπίτι και έδεσαν με tie-wrap το ζευγάρι, μια 38χρονη και ένα 42χρονο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπό την απειλή των όπλων τους ανάγκασαν να αποκαλύψουν που έχουν κρυμμένα χρήματα και τιμαλφή.

Οι ληστές εντόπισαν και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο, που περιείχε χρήματα και κοσμήματα και ακολούθως διέφυγαν χρησιμοποιώντας μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού, αναζητώντας υλικό από κάμερες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.