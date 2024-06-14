-
1905 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Άγρια σύρραξη σημειώνεται στο Άγιον Όρος, μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών, με 80 τραυματίες.
1982 ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΟΚΛΑΝΤ
Τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντ, με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.
1987 Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
📆 14.06.1987@hellenicbf 🇬🇷 win their first #EuroBasket 🏆 & the history of Greek basketball changes forever 💙 pic.twitter.com/7kD6HCPZTG— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) June 14, 2022
Η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101.
1991 ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ
Το ΚΚΕ αποχωρεί από τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου.
