1905 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Φωτογραφία Αρχείου

Άγρια σύρραξη σημειώνεται στο Άγιον Όρος, μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών, με 80 τραυματίες.

1982 ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΟΚΛΑΝΤ

Τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντ, με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.

1987 Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

📆 14.06.1987@hellenicbf 🇬🇷 win their first #EuroBasket 🏆 & the history of Greek basketball changes forever 💙 pic.twitter.com/7kD6HCPZTG — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) June 14, 2022

Η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101.

1991 ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

Το ΚΚΕ αποχωρεί από τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου.



Πηγή: skai.gr

