Σαν σήμερα: 14 Ιουνίου 1982 - Τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντ - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η νίκη της Βρετανίας ενισχύει τη θέση της Θάτσερ και οδηγεί στην κατάρρευση της χούντας στην Αργεντινή

  • 1905 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Άγρια σύρραξη σημειώνεται στο Άγιον Όρος, μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών, με 80 τραυματίες.

  • 1982 ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΟΚΛΑΝΤ

Τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντ, με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.

  • 1987 Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101.

  • 1991 ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΤΟ ΚΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

Το ΚΚΕ αποχωρεί από τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου.
 

