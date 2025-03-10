Μια περιήγηση στην Πόλη των πόλεων με τον Μανώλη Κωστίδη - Πώς ζουν οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης

Ο Μανώλης Κωστίδης και η κάμερα του Prime Time μας ξεναγούν στην Πόλη των πόλεων (δείτε όλο το επεισόδιο εδώ). Ξεκινώντας από τον Βόσπορο, γνωρίζουμε Έλληνες που αναζήτησαν εκεί μία νέα ζωή και με τα χρόνια έγιναν ένα με τους 2.000 εναπομείναντες Ρωμιούς και συναντάμε ανθρώπους που επιμένουν να διατηρούν ζωντανή την ελληνική γλώσσα, τις συνήθειες, τα έθιμα και κυρίως τη μνήμη των προγόνων τους. Διασχίζουμε τις γέφυρες που ενώνουν την Ανατολή με τη Δύση και καθόμαστε στα θρανία πλάι στα νεαρότερα μέλη της μειονότητας αλλά και δίπλα σε ενήλικες Τούρκους που επέλεξαν να μάθουν ελληνικά. Γνωρίζουμε τους εκδότες των δύο ομογενειακών εφημερίδων που καταγράφουν την ιστορία ενός αιώνα, ενώ μαθαίνουμε γιατί είναι τόσο σημαντική η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και ακούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να μιλάει για το παρόν και το μέλλον του λίκνου της Ορθοδοξίας.

Το οδοιπορικό του Prime Time και οι συγκινητικές αφηγήσεις των πρωταγωνιστών του, δίνουν την απάντηση στο ερώτημα: γιατί, παρά τα καθοριστικά ιστορικά γεγονότα, η Πόλη παραμένει τόσο οικεία και θελκτική για όλους τους Έλληνες;

Συσσίτιο

Στο συσσίτιο της Αγίας Τριάδας εκατοντάδες παιδιά και καθηγητές τρώνε το μεσημεριανό γεύμα καθημερινά δίπλα από το ναό της εκκλησίας. Είναι ένας χώρος καθημερινής συνάντησης. Ένα από τα σημαντικά κέντρα της ζωής των Ρωμιών.



"Η κοινωνία της Πόλης είναι ένα πλούσιο μωσαϊκό. Δεν ζούμε μόνο μέσα στην ομογένεια, μέσα στη ρωμαϊκή κοινότητα, αλλά και με τους συμπολίτες μας, τους Τούρκους, με αλλοεθνείς αδελφούς" λέει ο Μητροπολίτης των Σαράντα Εκκλησιών, Ανδρέας.

Η ελληνική γλώσσα και η παράδοση ξεκινάει από τις μικρές ηλικίες, πάλι δίπλα στην εκκλησία.

Η ξεναγός Λία Γκαλίτση δείχνει καθημερινά στους επισκέπτες τις ομορφιές της Πόλης, αλλά το σημαντικότερο τους εξηγεί τη βαριά ιστορία της.

Και καθώς ο Μανώλης Κωστίδης περπατούσε με τη Λία Γκαλίτση, συνάντησε στην αιγυπτιακή αγορά τυχαία τον Άγγελο Συρίγο.

Έλληνες της Πόλης

Οι Έλληνες της Πόλης συνεχίζοντας την παράδοση των προγόνων τους δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και θεωρούνται ιδιαίτερα επιτυχημένοι στο επιχειρείν, το εμπόριο και τις επιστήμες.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Γιατί η Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι τόσο σημαντική

Δυο ελληνικές εφημερίδες

Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας όμως στην Πόλη είναι έργο πολλών όπως και των εφημερίδων. Η "Απογευματινή" είναι μια από τις δυο εφημερίδες που εκδίδονται καθημερινά. Η "Απογευματινή" φέτος έκλεισε τα 100 χρόνια. Εκδότης είναι ο 42χρονος Μηνάς Βασιλιάδης.

Η δεύτερη ομογενειακή εφημερίδα είναι η "Ηχώ". Εκδότης είναι ο Ανδρέας Ρομπόπουλος, ο οποίος την κληρονόμησε από τον πατέρα του.

Χαλκηδόνα

Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν 67 ομογενειακές κοινότητες. Μια από αυτές είναι η κοινότητα της Χαλκηδόνας η οποία έχει πέντε ελληνικούς ναούς. Στη Χαλκηδόνα, στο ιστορικότερο ζαχαροπλαστείο της πόλης, υπάρχει ο παλαιότερος Ρωμιός ο οποίος εργάζεται εκεί.

Μαθήματα πολίτικης κουζίνας από τον Μανώλη Κωστίδη

Ο Μανώλης Κωστίδης φοράει τον σκούφο του μάγειρα και μαγειρεύει υπό τις οδηγίες της Μαίρης Τσεβίκ, η οποία εκδίδει βιβλία σχετικά με την πολίτικη κουζίνα και τους Ρωμιούς ταβερνιάρηδες. Επίσης, διδάσκει την πολίτικη κουζίνα στους Τούρκους.

Ανάσα για τον ελληνισμό της Πόλης οι Ελλαδίτες

Άλλο ο λαός άλλο η πολιτική

