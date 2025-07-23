Ένας έγκλειστος φυλακών κατηγορείται ότι - μαζί με συνεργό του - βρίσκονται πίσω από την αιματηρή ληστεία 21χρονου για 10 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της 27ης Ιανουαρίου,

Οι δύο κατηγορούμενοι επιχείρησαν να ληστέψουν τον νεαρό τα ξημερώματα στην περιοχή της Βαλαωρίτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όταν το θύμα αντέδρασε, τον τραυμάτισαν σοβαρά με μαχαίρι. Μάλιστα, ο 21χρονος χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρέμεινε για νοσηλεία σε νοσοκομείο της πόλης.

Μετά από πολύμηνες έρευνες, η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε την εξιχνίαση του περιστατικού.

Για εμπλοκή σε αυτό ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 18χρονου Έλληνα, έγκλειστου ήδη σε κατάστημα κράτησης για άλλη υπόθεση. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα ληστείας.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των στοιχείων του δεύτερου εμπλεκόμενου προσώπου, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

