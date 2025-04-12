Συγκλονίζει ο παππούς του 23χρονου δράστη της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο.

Οπως αποκάλυψε μιλώντας στο tempo24 ο εγγονός του δύο ημέρες πριν είχε επιχειρήσει να τον πνίξει ενώ κοιμόταν."Ηλθε από πάνω μου με άρπαξε από τον λαιμό και προσπαθούσε να με πνίξει. Μετά από λίγο σταμάτησε με αγκάλισε και με χάιδευε, λέγοντας πως με αγαπάει. Δεν του μιλούσε πολύ για να μην τον εκνευρίσω και μου επιτεθεί", υποστήριξε ο ηλικιωμένος άνδρας, που όπως είπε έχει προβλήματα υγείας και δεν είναι εύκολο να μετακινηθεί.

Για την ημέρα των δολοφονιών ανέφερε: «Ήρθε στο σπίτι μετά το φονικό γεμάτος αίματα. Είχε γδαρσίματα στην κοιλιά και στην πλάτη, ενώ στο ένα του χέρι είχε ένα τραύμα σαν τρύπα», είπε ο παππούς του 23χρονου.

