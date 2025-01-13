Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθας λόγω χιονόπτωσης

Επι ποδός είναι ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βροχών, καταιγίδων και χιονοπτώσεων που πλήττουν τη χώρα.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του καζίνο προχώρησε η Αστυνομία λόγω χιονόπτωσης.

Τρίκαλα: Παρατείνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό

Από τις 14.00 σήμερα (13-01-2025) και μέχρι νεοτέρας, παρατείνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως εφοδιασμού και χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα από τον κόμβο Καλαμπάκας του Ε65 στο εθνικό δίκτυο προς Παναγία ΕΟ6 και Γρεβενά ΕΟ15 προς κόμβους Εγνατίας.

Ειδικότερα:

Α) Εθνική Οδός Τρικάλων - Ιωαννίνων: από το 28ο χλμ. της Ε.Ο (κόμβο Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ (Α/Κ Μαλακασίου),

Β) Εθνική Οδός Μουργκανίου - Γρεβενών: από το 1ο χλμ. της Ε.Ο (κόμβο Μουργκανίου) έως το 24ο χλμ. (όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Γρεβενών).

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήματα Οδικής Βοήθειας, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κ.λπ.).

Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο του οδικού δικτύου των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά.

