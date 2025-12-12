Νέα Ιωνία: Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έκλεβε κοσμήματα

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025 στη Νέα Ιωνία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, μία 54χρονη αλλοδαπή και ένας 37χρονος ομοεθνής της, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών που λάμβαναν χώρα σε οικία της περιοχής από τον Σεπτέμβριο. Μετά από ενδελεχή προανακριτική έρευνα, οι δύο δράστες ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Όπως διαπιστώθηκε, η 54χρονη εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε οικία υπερηλίκων από τον Ιούλιο του 2024 και, εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της, αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της, του οποίου το παρελθόν περιλαμβάνει προηγούμενες υποθέσεις κλοπών.

Κατά την έρευνα στην οικία τους κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και δύο κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα παλαιάς τεχνολογίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

