Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 00.00, η κάμερα του Prime Time και ο Γιάννης Σουλιώτης - σε μία ακόμα σπάνια δημοσιογραφική αποστολή - ταξιδεύουν στο Εκουαδόρ και χαρτογραφούν τη διαδρομή της κοκαΐνης από τις φυτείες της Λατινικής Αμερικής ως την Ελλάδα και από εκεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, το Γκουαγιακίλ -που τα τελευταία έξι χρόνια συνδέεται απευθείας με τον Πειραιά και έχει έκτοτε καταστεί διαμετακομιστικό κέντρο των ναρκοκαρτέλ της γειτονικής Κολομβίας- η εκπομπή καταγράφει μαρτυρίες που σοκάρουν, αναζητά τα αίτια του φαινομένου και δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα.

Πώς η πρόσφατη χρεοκοπία και η υιοθέτηση του αμερικανικού δολαρίου ως επίσημου νομίσματος της χώρας μετέτρεψε το Εκουαδόρ σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ναρκωτικών παγκοσμίως; Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δίωξης Ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ., στη μεταπανδημική εποχή περίπου το 90% της κοκαΐνης που κατάσχεται στο λιμάνι του Πειραιά προέρχεται από το Γκουαγιακίλ και είναι καλά κρυμμένο σε κοντέινερ που μεταφέρουν μπανάνες ή ακόμα και στα κύτη των εμπορικών πλοίων που ακολουθούν τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Από την πλευρά τους, άνθρωποι που βρέθηκαν να δουλεύουν για λογαριασμό των βίαιων καρτέλ περιγράφουν το mondus operandi των "βαρόνων" αλλά και τον αιματηρό πόλεμο των συμμοριών για τον έλεγχο του λιμανιού και των γύρω περιοχών.

Γιατί οι συμμορίες έχουν επιλέξει τους συγκεκριμένους τρόπους μεταφοράς και πώς το οργανωμένο έγκλημα έχει καταφέρει να ελέγχει πλήρως τις φυτείες μπανάνας – το δεύτερο πιο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας; Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, δημοσιογράφοι και τοπικοί παράγοντες που αποπειράθηκαν να εναντιωθούν στους εμπόρους ναρκωτικών, μιλούν στην κάμερα του Prime Time για τις απειλές που δέχθηκαν, τις στιγμές τρόμου που βίωσαν και για τις βίαιες μεθόδους των καρτέλ.

Το Prime Time και ο Γιάννης Σουλιώτης έρχονται με σπάνια ντοκουμέντα από μία εκ των πλέον επικίνδυνων περιοχών του πλανήτη, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου τα μεσάνυχτα, στον ΣΚΑΪ.

