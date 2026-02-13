Καταργούνται για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, δρομολόγια του Οδοντωτού σιδηρόδρομου, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Eιδικότερα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα τα δρομολόγια:

• 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)

• 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)

Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.



Πηγή: skai.gr

