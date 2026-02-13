Καταργούνται για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, δρομολόγια του Οδοντωτού σιδηρόδρομου, σύμφωνα με τη Hellenic Train.
Eιδικότερα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα τα δρομολόγια:
• 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
• 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)
Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.