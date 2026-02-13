Στις Αφίδνες έχουν φτάσει τα τρακτέρ από την Αταλάντη, τα πρώτα που κατέφτασαν στην Αττική για την μεγάλη κινητοποίηση που έχουν προγραμματίσει για σήμερα Παρασκευή το απόγευμα αγρότες όλης της χώρας, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή.

Τα φορτηγά που μεταφέρουν τα τρακτέρ, οδηγούνται στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο Καπανδρίτι, όπου ξεφορτώνουν και στην συνέχεια τα αγροτικά οχήματα εισέρχονται στην Εθνική Οδό κατευθυνόμενα προς τα διόδια των Αφιδνών.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται να έχουν φτάσει έως τις 12:00 στις Αφίδνες, συνοδεία οχήματος της Τροχαίας, όπου περίπου στις 12:30, αναμένεται να συναντηθούν με τους αγρότες που έχουν αναχωρήσει τα ξημερώματα με τρακτέρ από τη βόρεια Εύβοια. Στη συνέχεια θα κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες μετακινούνται και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Σημειώνεται ότι λόγω της καθόδου των αγροτών, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Με τρακτέρ και λεωφορεία η κάθοδος των αγροτών του μπλόκου της Σιάτιστας

Αναχώρησαν νωρίς το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Γρεβενά, με προορισμό την Αθήνα. Πολλοί ήταν αυτοί που επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία, ενώ αρκετοί ακολουθούν με ιδιωτικά οχήματα.

Όπως αναφέρουν, η συμμετοχή τους στην κινητοποίηση αποτελεί μέρος των πανελλαδικών δράσεων του αγροτικού κόσμου, με βασικά αιτήματα τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη στήριξη του εισοδήματός τους και την επίλυση εκκρεμοτήτων, που αφορούν ενισχύσεις και αποζημιώσεις.

Οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μεταφέρουν τη φωνή τους στην πρωτεύουσα, συμμετέχοντας δυναμικά στη συγκέντρωση της Αθήνας. Κάνουν λόγο για μια συντονισμένη πανελλαδική δράση, τονίζοντας ότι η παρουσία τους στην πρωτεύουσα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, με στόχο να φτάσουν στην πρωτεύουσα εγκαίρως για τη μεγάλη κινητοποίηση ενώ από στις 3 τα ξημερώματα ξεκίνησαν τα τρακτέρ με φορτηγά ειδικών μεταφορών με το ραντεβού να δίνεται στην Καρδίτσα, απ’ όπου και θα αναχωρήσουν μαζικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Δυτική Μακεδονία για να δώσουν δυναμικό «παρών», κατεβαίνοντας με ΙΧ και από το μπλόκο της Σιάτιστας, αλλά και του Φιλώτα στο Αμύνταιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε δηλώσεις τους λίγο πριν την αναχώρηση τους από τα Γρεβενά αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για μια συντονισμένη πανελλαδική δράση, τονίζοντας ότι η παρουσία τους στην πρωτεύουσα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

