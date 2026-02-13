Συνελήφθη, την Τετάρτη το πρωί, 11 Φεβρουαρίου 2026, 44χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο 44χρονος φέρεται κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής σε βάρος δύο αγοριών ηλικίας 14 και 16 ετών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη 35χρονος, ο οποίος τώρα είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας για άλλα αδικήματα και είναι γονέας του ενός από τα δύο αγόρια, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 44χρονο και να διευκόλυνε ή να μεσολαβούσε για την τέλεση των πράξεων αυτών, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή. Παράλληλα, ο πατέρας του θύματος - πριν συλληφθεί για άλλα αδικήματα - φέρεται να τα μετέφερε στον χώρο του 44χρονου.

Από την έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι ο 44χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι είχαν οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, με τον τρόπο αυτό φέρεται να δημιουργούσε συνθήκες εξάρτησης και εκμετάλλευσης, πλήττοντας βάναυσα την παιδική προστασία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανηλίκων.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και προμήθευε αντίστοιχες ουσίες σε παρευρισκόμενους στην οικία του κατά τη διάρκεια των πράξεων, στοιχείο που επιτείνει τον κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των θυμάτων.

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

