Κάταγμα στα πλευρά υπέστη ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε αναίτια επίθεση από αξιωματικό της ΕΛΑΣ, στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα.

Ενώ η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη ήδη από την άφιξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, η ένταση κορυφώθηκε όταν οι αγρότες επιχείρησαν να κλείσουν την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών. Ο αγροτοσυνδικαλιστής περιγράφει στο ThessPost.gr πως δέχτηκε την «αδικαιολόγητη επίθεση» που τον έστειλε στο νοσοκομείο, τη στιγμή μάλιστα που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μέσα από το νοσοκομείο, ο κ. Σιδερόπουλος, δηλώνει στο τοπικό μέσο πως το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ οι αγρότες διεκδικούσαν να προχωρήσουν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού θέλοντας να διαδηλώσουν για τα αιτήματά τους. Πρώτα προηγήθηκε διαπληκτισμός με τον αξιωματικό και μετά «ήρθαν οι αστυνομικοί και μου λένε ότι είναι αυτόφωρο. Τους είπα, ‘’δεν υπάρχει αυτόφωρο, να έρθει πρώτα ο εισαγγελέας” -γιατί δεν είχαν ούτε εισαγγελέα-. Εάν είχαν, δεν θα ρίχναν ούτε δακρυγόνα, ούτε κρότου λάμψης. Όταν ζητήσαμε να έρθει εισαγγελέας, έλεγα ότι δε μπαίνω στο αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει αυτόφωρο και οι αγρότες δεν άφηναν να με προσαγάγουν. Στη δεύτερη φάση λοιπόν, ενώ ο αξιωματικός δεν βρισκόταν καν εκεί κοντά, έρχεται και με τραβάει από το μπουφάν. Οι αστυνομικοί του λένε ‘’περίμενε, περίμενε’’, επειδή μιλούσαμε, και αυτός με τραβάει και με ρίχνει κάτω. Μου βάζει το γόνατο στον λαιμό και μου ρίχνει με το γόνατο στα πλευρά», αναφέρει.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, που υπέστη κάταγμα στα πλευρά από το χτύπημα, τονίζει ότι τα χιλιάδες τρακτέρ που έχουν ξεχυθεί σε κεντρικές οδούς «κόβοντας» τη χώρα στα δύο, είναι ενδεικτικά της αγανάκτησης του αγροτικού κλάδου. «Όταν βλέπεις 1.000 τρακτέρ και τόση νεολαία, με 25άρηδες, 30άρηδες, να έρθουν για να διαμαρτυρηθούν, κάνε λίγο στην άκρη. Ο κόσμος πρέπει να ξεσπάσει, να πει τον καημό του. Η επίθεση που έκανε ο αξιωματικός ήταν αδικαιολόγητη», σημειώνει.

Ο κ. Σιδερόπουλος και ένας ακόμη αγρότης που καταγγέλλει επίσης ότι χτυπήθηκε από αστυνομικό, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Στα επεισόδια τραυματίστηκαν και δύο αστυνομικοί, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών αγροτών.

Πηγή: skai.gr

