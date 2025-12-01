Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Θεόκλητος, Θεοκλήτη, Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα, Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης, Αρετή, Αρετούσα, Φαιναρέτη

Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 44 λεπτά

Σελήνη 10.7 ημερών

Πηγή: skai.gr

