Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, Προφήτου Ναούμ, Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
Θεόκλητος, Θεοκλήτη, Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα, Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης, Αρετή, Αρετούσα, Φαιναρέτη
Ανατολή ήλιου: 07:22 - Δύση ήλιου: 17:06 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 44 λεπτά
Σελήνη 10.7 ημερών
Πηγή: skai.gr
