Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα, Δευτέρα, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν και σήμερα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις.

Κλειστή και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στη Νίκαια

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Παράλληλα, σήμερα, στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις τους και η στρατηγική που θα ακολουθήσουν στις κινητοποιήσεις τους.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Πού αλλού υπάρχουν κινητοποιήσεις

Το αγροτικό κίνημα ετοιμάζεται και για νέα μέτωπα: την ερχόμενη Τετάρτη οι αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στη Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που όπως αποφασίστηκε θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου, αναφέρει η ΕΡΤ.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής, αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Στην Κεντρική Μακεδονία μπλόκο αναμένεται και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο σημείο των Μαλγάρων. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αγρότες στην πλατεία και αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 10 το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων.

Και στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισα οι αγρότες για τις 3 συλλήψεις

Παράλληλα στις 10.30 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας ανανεώνουν το «ραντεβού» έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες συνάδελφοί τους, για τους οποίους αναμένονται οι κατηγορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αυτοφώρου.

Μιλώντας στο onlarissa.gr, χτες ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας κ. Ρίζος Μαρούδας ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των δύο κρατούμενων, αλλά και του τρίτου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, καταγγέλλοντας «κρατική καταστολή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.