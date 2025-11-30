Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανικός σε καφετέρια στη Νεάπολη Λακωνίας, από έκρηξη φιάλης υγραερίου - Δείτε βίντο

Στον εξωτερικό χώρο προκλήθηκε πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία και από τις φλόγες στη συνέχεια έγινε έκρηξη φιάλης υγραερίου 

πυροσβεστικη

Πανικός επικράτησε νωρίς το βράδυ σε καφετέρια στη Νεάπολη Λακωνίας, όταν στον εξωτερικό χώρο προκλήθηκε πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία.

Από τις φλόγες στη συνέχεια έγινε έκρηξη φιάλης υγραερίου από θερμάστρα εξωτερικού χώρου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες.

Για τα αίτια διενεργείται έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λακωνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark