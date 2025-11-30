Πανικός επικράτησε νωρίς το βράδυ σε καφετέρια στη Νεάπολη Λακωνίας, όταν στον εξωτερικό χώρο προκλήθηκε πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία.

Από τις φλόγες στη συνέχεια έγινε έκρηξη φιάλης υγραερίου από θερμάστρα εξωτερικού χώρου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες.

Για τα αίτια διενεργείται έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.