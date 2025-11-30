Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα - Έτοιμοι για αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες δηλώνουν οι αγρότες, που παραμένουν στα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας, αναμένοντας ενίσχυση με νέα τρακτέρ μέσα στις επόμενες δύο-τρεις ημέρες.

Παράλληλα, το αγροτικό κίνημα ετοιμάζεται για νέα μέτωπα: την ερχόμενη Τετάρτη οι αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Επίσης, τοιμάζουν νέα μπλόκα σε Μάλγαρα, Σέρρες και Αλεξανδρούπολη.

Τραυματισμοί, λιποθυμίες, συλλήψεις και επεισόδια σημάδεψαν την πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία. Ο κόμβος της Νίκαιας, του Πλατύκαμπου και της Καρδίτσας μετατράπηκαν σε πεδία μάχης. Τα αίματα άναψαν όταν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους βρέθηκαν μπροστά στα αστυνομικά μπλόκα, τα οποία - ωστόσο κατάφεραν να σπάσουν.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, δύο αγρότες και έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις.

Αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκε το βράδυ της Κυριακής έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας ενημέρωση για τους τρεις συλληφθέντες των σημερινών επεισοδίων.

Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

Από το μεσημέρι η χώρα είναι κομμένη στα δυο, καθώς είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης σε δυο σημεία.

Οι αγρότες έσπασαν προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία.

Στο μπλόκο είχαν φτάσει και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Προηγήθηκαν επεισόδια τόσο στη Νίκαια όσο και στον Πλατύκαμπο. Αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό, ενώ σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν όχημα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες.

Στη Νίκαια, η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες των ΜΑΤ, όμως, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπουν στην Εθνική Οδό.

Παράλληλα, στην περιοχή έγιναν και προσαγωγές αγροτών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Τα τρακτέρ παραμένουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο και η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αγρότες δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ισχύ με προηγούμενη απόφαση.

Συγκεκριμένα, αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από τις 16.15 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

- στις εισόδους - εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

- στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

