Σε νέα δυναμική κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αγρότες της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, σχεδιάζοντας το άνοιγμα των διοδίων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, θα φτάσουν στο σημείο με αυτοκινητοπομπή λίγο μετά τις 12.00, ενώ σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής θα σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Δεν θέλουν να εμποδίσουν, όπως λένε οι αγρότες, την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ώρες και θέλουν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

«Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα εχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα. Εμείς δεν είαμστε υπέρ της βίας κάποιων μεμονομένων ανθρώπων» δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου.

«Θα πάμε παντού, θα κλιμακώσουμε παντού. Και γέφυρα και λιμάνια εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν διμοιρίες των ΜΑΤ στον κόμβο του Ρίου και την περιοχή της Γαβρολίμνης.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Με καταλήψεις σχολείων στηρίζουν τους αγρότες οι μαθητές

Στο μεταξύ, σε κατάληψη των σχολείων τους προχώρησαν οι μαθητές σε αγροτικές περιοχές της Αχαΐας, με στόχο να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τα σχολεία στις περιοχές Φαρρών, Ερυμάνθειας και Χαλανδρίτσας.

Η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες για τα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Παράλληλα, δικογραφίες που περιλαμβάνουν το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών σχηματίζει η Αστυνομία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δικογραφίες αφορούν και τα περίπου εννέα μπλόκα που υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ η έρευνα προχωρά, προκειμένου να υπάρξει και ταυτοποίηση προσώπων.

Παράλληλα, ενημερώνονται για την πορεία των δικογραφιών και οι κατά τόπους αρμόδιοι εισαγγελείς, ενώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις εισαγγελίες για τα περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

