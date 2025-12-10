Λογαριασμός
Νέα σύλληψη Τούρκου καταζητούμενου στη Θεσσαλονίκη, καταδικασμένου σε 20 χρόνια φυλάκισης

Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος, καταδικασμένος στην πατρίδα του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε εκβιάσεις - Εκκρεμεί η έκτιση 13 ετών

συλληψη

Καταδικασμένος στην Τουρκία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε εκβιάσεις, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων των Αρχών της γειτονικής χώρας.

Πρόκειται για 43χρονο, Τούρκο υπήκοο, την έκδοση του οποίου ζητεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Αδριανούπολης για να εκτίσει ποινή η οποία του επιβλήθηκε.

Σύμφωνα με τα τουρκικά διωκτικά έγγραφα, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 20 ετών, από την οποία εκκρεμεί η έκτιση 13 ετών.

Ο 43χρονος συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το τουρκικό αίτημα έκδοσης.

