Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κίνδυνος απάτης με δήθεν μήνυμα από το υπουργείο Ανάπτυξης για «δωρεάν πακέτο γιορτών»

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει τους πολίτες για ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τονίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης

απατη ιντερνετ

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους πολίτες για κίνδυνο απάτης

Τις τελευταίες ώρες διακινείται ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εμφανίζεται δήθεν να προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να αφορά σε «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Διευκρινίζεται ρητά ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης.

Έχει ενημερωθεί ήδη η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: απάτη υπουργείο Ανάπτυξης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark