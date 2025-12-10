Το υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους πολίτες για κίνδυνο απάτης.

Τις τελευταίες ώρες διακινείται ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εμφανίζεται δήθεν να προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να αφορά σε «δωρεάν πακέτο γιορτών».

Διευκρινίζεται ρητά ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης.

Έχει ενημερωθεί ήδη η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

